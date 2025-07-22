Данных о насильственной смерти нет, сообщили в прокуратуре Болгарии

СОФИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Тодор Славков, 54-летний внук председателя Болгарской коммунистической партии Тодора Живкова (1911-1998) и сын председателя Болгарского олимпийского комитета, члена МОК и Болгарского национального телевидения Ивана Славкова (1940-2011), совершил самоубийство.

Как сообщается на сайте прокуратуры Болгарии, на месте происшествия обнаружен пистолет.

"Проведен осмотр места происшествия и возбуждено уголовное дело, проведена судебно-медицинская экспертиза. Заключение судебно-медицинской экспертизы и остальные собранные доказательства подтверждают версию о самоубийстве, данных о насильственной смерти нет", - говорится в сообщении.

Активные следственные действия по факту происшествия продолжаются, расследование должно завершиться в течение двух месяцев.