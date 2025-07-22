Губернатор области Владислав Шапша сообщил, что их поместили в центр содержания несовершеннолетних, а родителей детей задержали

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Несовершеннолетние в возрасте 9 и 11 лет, которые являются детьми граждан Таджикистана, находившихся в РФ нелегально, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области. Они помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Малолетние 9 и 11 лет, дети граждан Таджикистана, которые, как выяснилось, находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания, совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района. Малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны. Ведется следствие", - написал Шапша.

Губернатор отметил, что попросил силовиков уделить особое внимание тому, каким образом родители этих детей оказались в регионе, кто помогал им оформлять документы и трудоустроил. "Позиция была и остается принципиальной - приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона. А за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать. Оказываем всю возможную помощь нашим правоохранителям, чтобы следствие прошло быстро и наказание было неизбежным", - подчеркнул Шапша.

Он добавил, что в Калужской области уже несколько лет идет работа по искоренению незаконной миграции. За три года удалось снизить количество мигрантов, пребывающих в Калужской области на 50,9%.