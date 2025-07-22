Жителя Крыма осудили за передачу Украине данных для наведения ракетных ударов

В УФСБ России по региону и городу Севастополю сообщили, что мужчину приговорили к 13 годам

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Жителя Крыма приговорили к 13 годам за передачу Украине данных об объектах критической инфраструктуры для наведения ракетных ударов, сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что осужденный установил личный контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора осуществил сбор и передачу противнику сведений о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Информация была передана украинской спецслужбе для использования при нанесении ракетных ударов. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 29-летний житель Керчи имеет гражданство России и Украины. Он был задержан сотрудниками управления ФСБ. Уголовное дело в отношении него расследовалось по статье 275 УК РФ (государственная измена).

По данным прокуратуры региона, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, начал собирать данные в 2022 году. По заданию украинских кураторов он передавал им сведения о местах расположения нефтебазы и дислокации воинских частей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Керчи.