СК завершил обыски в редакции Baza

Адвокат одного из сотрудников СМИ Матвей Цзен сообщил, что местонахождение главного редактора Глеба Трифонова неизвестно

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК завершили обыски в редакции Telegram-канала Baza в Москве. Об этом журналистам рассказал адвокат одного из сотрудников этого СМИ Матвей Цзен.

"Обыски в настоящее время завершены, изъяты техника и документы. Мы до сих пор не знаем точное местонахождение главного редактора Baza Глеба Трифонова", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Трифонов задержан, это связано с возбужденным ранее делом о превышении полномочий сотрудниками полиции.

Издание Baza ранее сообщило, что в офис редакции с обысками пришли полицейские. Утром они прошли также в квартире Трифонова. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Эти сведения публиковались в одном из каналов мессенджера Telegram.

Силовики изымают технику и документацию во время обысков в редакции Baza © Мила Степанян/ ТАСС

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия в редакции Telegram-канала Baza cвязаны с делом о превышении полномочий, которое возбуждено в отношении полицейских из-за незаконной передачи информации для ее публикаций в одном из каналов в Telegram.