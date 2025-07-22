Речь идет о судне, которое с 8 по 19 июля совершало речной круиз по маршруту Астрахань - Москва

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту отравления пассажиров теплохода во время круиза Астрахань - Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Астраханским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Предварительно, в период с 8 по 19 июля пассажирский теплоход совершал речной круиз по маршруту Астрахань - Москва. "Во время круиза несколько пассажиров, находившихся на борту, обратились с жалобами на недомогание и симптомами отравления", - добавили в пресс-службе.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.