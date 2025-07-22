Его личность устанавливается

ГЕНИЧЕСК, 22 июля. /ТАСС/. Мирный житель погиб в городе Алешки Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"Сегодня в 12:20 мск в Алешках по улице Красноармейская в результате обстрела жилого сектора погиб один человек, его личность устанавливается", - сказал Василенко.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что три мирных жителя погибли и еще трое ранены при атаке украинского дрона на частный автобус в Голопристанском округе.