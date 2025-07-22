Осквернившего захоронение в Курской области литовца заочно осудили на 23 года

Решение не вступило в законную силу и будет обжаловано защитой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы гражданина Литовской Республики Валдаса Барткевичюса, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области и других преступлениях террористической направленности. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, слушание дела литовца прошло в заочной форме и открытом для СМИ и публики режиме.

"Окончательно назначить Валдису Барткевичюсу 23 года лишения свободы, из которых первые 5 лет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима, с запретом администрировать интернет-сайты на срок 5 лет", - говорится в приговоре. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента задержания осужденного при пересечении границы РФ или его экстрадиции.

Барткевичюс признан виновным в публичном оправдании терроризма, материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма, незаконном пересечении государственной границы РФ, мародерстве, осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, повреждении воинского захоронения и памятника.

Решение не вступило в законную силу и будет обжаловано защитой, которая настаивала на оправдании литовца. В ходе прений сторон гособвинение настаивало на 24 годах лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей.

Данные следствия

Следствием и судом установлено, что совместно с одним из военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ и еще двумя гражданами Литвы Барткевичюс пересек границу и въехал из Сумской области Украины на территорию Курской области, где находился незаконно, не имея надлежащего разрешения и документов на въезд и пребывание в России. 11 ноября прошлого года он и его единомышленники на братской могиле советских воинов в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области осквернили захоронение и установленный на его месте памятник и повредили мемориальный объект. Фотографию своих преступных действий Барткевичюс разместил в интернете. В тот же день он совершил мародерство, похитив продукты питания из магазина в селе Заолешенка Суджанского района.

Кроме того, установлено, что Барткевичюс в мае и ноябре прошлого года приобрел и доставил из Литвы на территорию Украины два автомобиля литовским наемникам, входящим в состав интернационального легиона, для обеспечения их участия в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. Также в ноябре он приобрел и доставил из Литвы на Украину три автомобиля, которые передал в подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, участвовавшие в террористической деятельности на территории Курской области.

Находясь на территории Литвы, он сделал публичное заявление, в котором одобрил теракт в концертном зале "Крокус сити холл". Он объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Позиция защиты

Во время рассмотрения уголовного дела в отношении Барткевичюса в военном суде были оглашены показания целой группы бывших наемников из Великобритании, Канады и США, которые задержаны и находятся в следственных изоляторах и исправительных колониях. "Доказательства, представленные стороной гособвинения, не устраняют сомнений в виновности моего подзащитного", - отметила адвокат подсудимого.

Говоря о мародерстве, которое вменили литовцу, его защита в прениях попросила суд прекратить уголовное преследование в этой части "в силу его малозначительности". "Кроме пачки крабовых палочек стоимостью 70 рублей, не доказано, что подсудимый взял еще что-то, - отметила адвокат. - Магазин уже был разграблен: заходи, бери, что хочешь, поэтому наблюдать за окружающей обстановкой Барткевичюсу не было смысла". По ее словам, осквернение символов воинской славы подсудимый называет имитацией, а сам памятник якобы повредил не он.

"Пытался снять советскую звезду с братского захоронения не он, а его единомышленник, приятель", - подчеркнула защитник, попросив суд оправдать ее подзащитного.