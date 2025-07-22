Сооснователь СМИ Анатолий Сулейманов сообщил, что не знает причину визита правоохранителей в редакцию и обысков в ней

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК задержали не только главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, но и еще несколько сотрудников этого СМИ, они доставлены на допрос. Об этом ТАСС рассказал сооснователь Baza Анатолий Сулейманов.

"В данный момент Глеб Трифонов находится в СК по ЦАО Москвы, также туда привезли нескольких других сотрудников Baza. Их допрашивают, насколько мне известно, следователь, который ведет это дело, не допускает адвокатов к задержанным", - сказал он. Сулейманов также отметил, что не знает причину визита правоохранителей в редакцию и обысков в ней.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК задержали главного редактора издания Baza Глеба Трифонова, это связано с возбужденным ранее делом о превышении полномочий сотрудниками полиции. До этого в офис редакции с обысками пришли полицейские. Утром они прошли также в квартире Трифонова.

В то же время Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Эти сведения публиковались в одном из каналов мессенджера Telegram.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия cвязаны с делом о превышении полномочий, которое возбуждено в отношении полицейских из-за незаконной передачи информации для ее публикаций в одном из каналов в Telegram.