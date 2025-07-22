Точные данные о местоположении пострадавших объектов не приводятся

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" Украины сообщила о повреждении своей газовой инфраструктуры в результате взрывов.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза", сказано, что были зафиксированы удары по объектам компании. "Есть разрушения", - указала пресс-служба. Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по ликвидации повреждений.

Точные данные о местоположении пострадавших объектов не приводятся.

В течение суток украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Одессе и Харькове.