В результате его противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии в отношении главы администрации местного самоуправления Алагирского района и трех местных жителей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания расследуется уголовное дело в отношении главы администрации местного самоуправления Алагирского района и трех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по РСО-Алания", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2023 года глава администрации местного самоуправления Алагирского района вступил в предварительный сговор с бывшим кадастровым инженером и двумя мужчинами, один из которых является его родственником, с целью приобретения права собственности на имущество в селе Хидикус. После этого чиновник подготовил документы, на основании которых в собственность мужчин незаконно переданы два земельных участка общей площадью 6 тыс. кв. м.

В результате противоправных действий обвиняемых бюджету района причинен имущественный ущерб на сумму более 10 млн рублей. В настоящее время глава администрации задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.