В Кондопожском районе возгорание тушат уже несколько суток, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Четырех действующих в республике лесных пожарах - в Калевальском, Лоухском, Кондопожском и Прионежском районах и округах - возникли по вине людей, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Карелии действует четыре лесных пожара: в Калевальском, Лоухском, Кондопожском и Прионежском районах и округах <...>. Сил и техники для борьбы с возгораниями хватает. Но хочу отметить, что все пожары произошли по вине людей. Наглядно видим, как нарушение правил пожарной безопасности и халатность наносит непоправимый вред и опасность", - сказано в сообщении.

Парфенчиков добавил, что в Кондопожском районе горит торфяная подстилка. Пожарные тушат ее уже несколько суток. Руководитель республики поручил направить туда дополнительную группу десантников из Петрозаводска.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. В этот период можно посещать природу, но запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий. За нарушения гражданам грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - от 600 тыс. до 1 млн рублей.