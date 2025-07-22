Передававших информацию Telegram-каналу Baza полицейских задержали

По данным следствия, они передавали служебную информацию третьим лицам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, которые передавали служебную информацию третьим лицам, задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками ГУСБ МВД России пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам", - написала она в Telegram-канале.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о передаче информации сотрудникам Telegram-канала Baza.

"Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей. При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение", - пояснила представитель МВД. По ее словам, собранные оперативниками материалы легли в основу процессуальных решений, принятых следственными органами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Издание Baza ранее сообщило, что в офис редакции с обысками пришли полицейские. Утром они прошли также в квартире главреда издания Глеба Трифонова. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Эти сведения публиковались в одном из каналов мессенджера Telegram.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия в редакции Telegram-канала Baza связаны с делом о превышении полномочий, которое возбуждено в отношении полицейских из-за незаконной передачи информации для ее публикаций в одном из каналов в Telegram.

В новость внесена правка (16:19 мск) - передается с уточнением в первом абзаце, верно - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.