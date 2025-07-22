22 июля, 16:15,
обновлено 22 июля, 16:35

Передававших информацию Telegram-каналу Baza полицейских задержали

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
По данным следствия, они передавали служебную информацию третьим лицам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, которые передавали служебную информацию третьим лицам, задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Оперативниками ГУСБ МВД России пресечена противоправная деятельность нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД. Задержанные передавали информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам", - написала она в Telegram-канале.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о передаче информации сотрудникам Telegram-канала Baza.

"Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей. При этом указанные сведения в дальнейшем получали публичное распространение", - пояснила представитель МВД. По ее словам, собранные оперативниками материалы легли в основу процессуальных решений, принятых следственными органами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Издание Baza ранее сообщило, что в офис редакции с обысками пришли полицейские. Утром они прошли также в квартире главреда издания Глеба Трифонова. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Эти сведения публиковались в одном из каналов мессенджера Telegram.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия в редакции Telegram-канала Baza связаны с делом о превышении полномочий, которое возбуждено в отношении полицейских из-за незаконной передачи информации для ее публикаций в одном из каналов в Telegram.

В новость внесена правка (16:19 мск) - передается с уточнением в первом абзаце, верно - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

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