Он подозревается в вымогательстве 300 тыс. рублей у представителя адвокатского сообщества

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи задержали главного редактора рязанского интернет-издания "Своя колокольня" Михаила Комарова по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Комаров задержан. По версии следствия, он вымогал 300 тыс. рублей у представителя местного адвокатского сообщества под угрозой распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию", - сказал собеседник агентства.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Он доставлен в суд для избрания меры пресечения.

В Советском суде Рязани ТАСС подтвердили, что Комаров доставлен в суд и следствие требует отправить его под стражу. Иных подробностей там не привели.