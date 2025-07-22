Организация была создана на Украине представителями белорусских радикальных структур и лицами, которые в 2020-2021 годах участвовали в массовых беспорядках в Белоруссии

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Ворошиловский межрайонный суд Донецка признал террористической организацией "Полк им. Кастуся Калиновского", который с начала специальной военной операции действует на стороне Украины, сообщается на сайте прокуратуры ДНР.

"Сегодня Ворошиловский межрайонный суд Донецка по иску прокурора Донецкой Народной Республики признал военизированную организацию "Полк имени Кастуся Калиновского" со входящими в него структурными подразделениями террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. <...> Участниками полка пропагандируются идеи революции и распространяются призывы к гражданам вступать в его ряды для противодействия "российской угрозе", а также насильственного свержения законной власти. Размещаются публикации, оправдывающие террористическую деятельность", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, полк создан на Украине представителями белорусских радикальных структур, а также лицами, которые в 2020-2021 годах активно участвовали в массовых беспорядках в Белоруссии. "Одна из основных его задач - вербовка граждан Республики Беларусь и этнических белорусов, проживающих за рубежом, негативно относящихся к руководству Республики Беларусь и Российской Федерации, для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. <...> В интересах полка совершаются преступления против мира и человечества", - добавили в прокуратуре региона.

В 2014 году Верховный суд Белоруссии признал "Полк имени Калиновского" террористической организацией.