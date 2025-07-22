Как отметили в компании, в правовом поле появился важный ориентир по вопросам защиты работников авиакомпаний от недостоверных публикаций в СМИ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" получит более полумиллиона рублей по искам к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

В октябре 2023 года некоторые российские СМИ распространили фейк о задержании правоохранительными органами бортпроводника авиакомпании в Шереметьево в состоянии наркотического опьянения. Бортпроводник обратился в суд за защитой нарушенного права.

"Авиакомпания оказала работнику всестороннюю юридическую поддержку, обеспечив правовое сопровождение на всех этапах судебного процесса. Решениями Пресненского районного суда и Симоновского районного суда г. Москвы в пользу работника с ответчиков взыскана компенсация морального вреда на общую сумму более 500 тыс. рублей. Кроме того, ответчики обязаны опровергнуть недостоверную информацию на своих интернет-ресурсах", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Аэрофлоте", в правовом поле появился важный ориентир по вопросам защиты работников авиакомпаний от недостоверных публикаций в СМИ. "Суды подтвердили недопустимость распространения ложной информации, наносящей ущерб профессиональному имиджу специалистов авиационной области", - уточнили там.

"Активная позиция "Аэрофлота" обусловлена ответственным подходом и высокими стандартами социальной политики компании в вопросах заботы о работниках. Авиакомпания намерена и впредь стоять на защите прав и деловой репутации своих работников", - заключили в "Аэрофлоте".