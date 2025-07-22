Их с травмами отправили в больницу скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Сильный ливень стал причиной обрушения крыши летнего кафе в поселке Малиновка под Калининградом. В результате конструкция зацепила двух женщин, которых с травмами отправили в больницу скорой медицинской помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Под сильным дождем крыша кафе "Малина" не выдержала напора стихии и от нагрузки упала. В результате пострадали две женщины 1960 и 1985 годов рождения", - рассказали в пресс-службе.

Прибывшие на место ЧП спасатели транспортировали одну из пострадавших на специальном щите до машины скорой помощи. Вторую женщину также забрали медики, отметили в пресс-службе.

Прокуратура области информировала о проведении проверки по факту травмирования посетительницы кафе в результате падения крыши. "Прокуратура Зеленоградского района контролирует установление обстоятельств происшествия, а также проводит проверку исполнения федерального законодательства", - сказали в ведомстве.