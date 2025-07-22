После обследования врачами пассажиров и сотрудников судна, у двоих нашли симптомы ОРВИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Врачи осмотрели пассажиров и сотрудников теплохода "Леонид Красин", остановившегося в Ярославле, медики не выявили признаков заражения кишечной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ярославской области.

"Специалисты областной инфекционной и Центральной городской больниц провели осмотр пассажиров теплохода "Леонид Красин". У двоих выявлены симптомы ОРВИ, взяты анализы для проверки. Кроме того, мазки взяты и у всех 102 сотрудников теплохода. Симптоматики и признаков заражения кишечной инфекцией не выявлено", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе компании "Мостурфлот" ТАСС опровергли информацию о вспышке заболевания на теплоходе. В транспортную прокуратуру и следственные органы передано заявление компании о распространении недостоверной информации. В "Мостурфлоте" полагают, что данные о якобы заболевших пассажирах распространяются с целью нанести урон деловой репутации компании.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с информацией в интернете о возможном отравлении пассажиров теплохода "Леонид Красин". По предварительным данным, у пассажиров были выявлены случаи ухудшения здоровья 19 июля. Во вторник теплоход прибыл в Ярославль в рамках тура.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в регионе отобрали пробы пищевой продукции, проводятся лабораторные исследования.