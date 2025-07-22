В суде уточнили, что избранную Куранову меру пресечения защита чиновника пока не обжаловала

МОСКВА, 22 июля./ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородский области Константина Куранова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) был задержан и арестован в Москве Константин Куранов", - сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что избранную Куранову меру пресечения защита чиновника пока не обжаловала.

Ранее в Москве по подозрению в получении взятки был также арестован зампред правительства Новгородской области Станислав Шульцев. "Единая Россия" приостановила его членство в партии.