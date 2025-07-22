Судоходство на гидроузле приостановлено в связи с нарушением целостности камеры шлюза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Движение судов запретили на километровом участке Волги после аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Об этом сообщила администрация Волжского бассейна.

"Принято решение о запрещении движения судов на участке [с] 852-го [по] 853-й км судового хода реки Волга", - говорится в распоряжении на сайте администрации бассейна.

Ранее сообщалось, что судоходство на гидроузле приостановлено в связи с нарушением целостности камеры шлюза. Авария не повлияла на работу Нижегородской ГЭС, угрозы населению нет.

Компании, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом, работают над корректировкой движения судов.