Возгорание, охватившее кровлю и мансардный этаж на площади в 200 кв. м, локализовано

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в четырехэтажном жилом доме в Сочи, где горят кровля и мансардный этаж на площади в 200 кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Локализация пожара. Площадь - 200 кв. м без изменений", - говорится в сообщении.

Позже в ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что пожар локализован на площади 300 кв. м.

Информация о пожаре в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе "Альпинист" поступила в 17:50 мск. По данным ГУ МЧС по краю, загорелись кровля и мансардный этаж на площади 200 кв.м, жильцов эвакуировали.

"В 17:50 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе "Альпинист". По прибытии первых подразделений установлено, что происходит горение кровли и мансардного этажа на площади ориентировочно 200 кв. м. Жильцов эвакуируют", - говорилось в сообщении.