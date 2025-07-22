В Сочи пожар в четырехэтажном доме локализован

Всех жильцов здания во время тушения пожара эвакуировали

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в четырехэтажном жилом доме в Сочи, где горят кровля и мансардный этаж на площади в 200 кв. метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Локализация пожара. Площадь - 200 кв. метров, без изменений", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в четырехэтажном жилом доме в садовом товариществе "Альпинист" поступила в 17:50 мск. По данным ГУ МЧС по краю, загорелись кровля и мансардный этаж на площади 200 квадратных метров, жильцов эвакуировали.