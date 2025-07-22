Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, блогера-иноагента объявили в международный розыск

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, блогера-иноагента объявили в международный розыск.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года. Летом того же года суд в Москве оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ).