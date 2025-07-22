Помощи у медиков попросили 28 детей в лагере "Аленушка" на озере Большой Еланчик

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июля. /ТАСС/. За помощью к врачам обратились 28 детей в лагере "Аленушка" на озере Большой Еланчик в Челябинской области. Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь, пять детей отправлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

"По оперативной информации, ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря "Аленушка", где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра. Дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. Пять детей отправлены в больницу", - сказано в сообщении.

Лагерь "Аленушка" входит в социальную инфраструктуру ЮУЖД. В нем могут отдохнуть, как дети сотрудников компании, так и всех желающих.