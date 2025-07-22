Санкция вменяемой блогеру статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объявленный в международный розыск блогер Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) заочно обвиняется в осуществлении целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в Басманном районном суде Москвы, который санкционировал заочный арест блогера.

"Ему заочно предъявлено обвинение в неисполнении установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Санкция вменяемой блогеру статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.