Они ищут группу байдарочников, которые сплавлялась по морю от карельских островов Кузова к Соловецкому острову в Архангельской области

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Спасатели осмотрели еще 240 кв. километров акватории с вертолета Ми-8 в поисках пропавших туристов, сплавлявшихся на байдарках по Белому морю. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Карелии.

Незарегистрированная группа байдарочников сплавлялась по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды они прервали маршрут и решили вернуться назад, сообщили в МЧС России 20 июля. Четверых эвакуировали спасатели, поиски троих продолжаются. По предварительной информации, один из пропавших был без спасательного жилета.

"С вертолета Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра в зоне поиска осмотрена акватория на площади 240 кв. километров. Пропавшие туристы не обнаружены. Всего привлечены 17 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России: 7 человек и 2 единицы техники", - сказано в сообщении.

Накануне в МЧС рассказали, что в поисках пропавших было обследовано более 1,7 тыс. кв. километров.