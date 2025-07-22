Некоторые суда уже изменили направление своего движения, часть туристов направляется до места назначения наземным транспортом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. 10 судов круизного и прогулочного флота планировали пройти по шлюзам Городецкого гидроузла. Часть изменили направление, сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что судоходство на Городецком гидроузле приостановлено в связи с нарушением целостности камеры шлюза. Авария не повлияла на работу Нижегородской ГЭС, угрозы населению нет.

"По данным, которыми располагает региональный Минтур, сегодня через шлюзы планировалось пройти 10 судам круизного и прогулочного флота. Некоторые суда уже изменили направление своего движения, часть туристов направляется до места назначения наземным транспортом. Для всех желающих будут организованы экскурсии по достопримечательностям региона. Все необходимые службы отрасли туризма региона функционируют в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев сообщил, что туроператоры разрабатывают планы дальнейших путешествий для пассажиров теплоходов. Среди предложенных вариантов - пересадка на другие суда, изменение маршрута и доставка пассажиров наземным и водным транспортом до пунктов назначения.

Как сообщает министерство транспорта РФ, в ведомстве создан оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле. Точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ. "На площадке находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом. Последние будут проводить работы по демонтажу аварийной конструкции, которая в настоящее время мешает проходу судов", - сообщили в Минтрансе России.

По информации ведомства, утром 22 июля произошло обрушение оголовка камеры 15 и 16 шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Ширина шлюза составляет порядка 30 метров, часть оголовка над водой выступает на 2 м, ее демонтируют. Судоходство временно приостановили. На место происшествия были направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". Утром 23 июля к обследованию подключится водолазная группа, которая осмотрит подводную часть оголовка. От результатов этих работ будут зависеть сроки возобновления судоходства.