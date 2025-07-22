Его подозревают в превышении полномочий

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/. Глава администрации Кочевского округа Пермского края задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"В Пермском крае следователями СК России задержан глава администрации муниципального района, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности)", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, с апреля 2018 года по декабрь 2022 года глава администрации Кочевского муниципального округа Пермского края для освоения бюджетных средств, выделенных на приобретение или строительство жилья для детей-сирот, приобрел в селе Кочево Пермского края 46 жилых помещений на общую сумму не менее 50 млн рублей. На сегодняшний день 19 жилых помещений переданы детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма жилого помещения. Однако, как отметили в управлении СК, дома, в которых приобретены квартиры, не отвечают требованиям, предъявляемым федеральным законодательством к жилым помещениям, а также требованиям безопасности жизни и здоровья, поскольку имеют дефекты конструкций зданий и другие нарушения, свидетельствующие о непригодности квартир для проживания. Также главой администрации допущены грубые нарушения конкурсных процедур при приобретении этих жилых помещений.

Следователи провели осмотры мест происшествий и обыски, изъяли интересующую следствие документацию, сейчас осматриваются жилые помещения, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы.

Глава администрации Кочевского округа задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Также в суд готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.