У него осколочные ранения ног и лица, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн

КУРСК, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона нанесли удар по территории частного дома в деревне Гирьи Курской области. В результате атаки пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня вечером вражеский FPV-дрон совершил атаку на территорию частного дома в деревне Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 51-летний мужчина", - написал он.

По информации врио главы региона, у пострадавшего осколочные ранения ног и лица. Его доставили в Курскую областную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.