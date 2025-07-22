По этому же делу проходит главный редактор этого СМИ Глеб Трифонов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Продюсер службы информации Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова стала второй подозреваемой по делу о даче взятки, по которому проходит главный редактор этого СМИ Глеб Трифонов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Лукьянова подозревается в даче взятки (ст. 291 УК РФ), она задержана и, так же как и Трифонов, находится в СК по ЦАО Москвы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС, что главный редактор телеграм-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.