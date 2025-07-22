В Дагестане обнаружили крупную партию культивированной конопли

Как сообщили в МВД по республике, в ходе оперативных мероприятий сотрудники выяснили, что запрещенными растениями участок засеял 55-летней местный житель

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в Дербентском районе Дагестана около 390 кустов культивированной конопли, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

"В лесном массиве на окраине села Уллу-Теркеме обнаружено 384 куста культивированной конопли. В ходе оперативных мероприятий сотрудники выяснили, что запрещенными растениями участок засеял 55-летней местный житель. Он же установил на участке систему полива и видеонаблюдение от "случайных посетителей цветника", - говорится в сообщении.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).