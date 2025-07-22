По информации Севгидромета, в регионе прогнозируется жаркая погода, повышается класс опасности в лесах до высокого и чрезвычайного

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим вводится в лесах Архангельской области с 24 июля из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба администрации региона.

"С учетом жаркой погоды и повышающегося класса опасности в лесах на заседании оперштаба принято решение о введении в регионе особого противопожарного режима (ОПР) с 24 по 31 июля 2025 года", - указано в сообщении.

По информации Севгидромета, в регионе прогнозируется жаркая погода, повышается класс опасности в лесах до высокого (четвертого) и чрезвычайного (пятого).

"С введением ОПР лесничествам необходимо усилить патрулирование на лесных участках, а также продолжать вести активную разъяснительную работу с населением", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Архангельской области Игоря Мураева.