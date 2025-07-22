Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, по предварительной информации, 22 июля несколько дошколят из учреждений №1 и №9 в Елизово почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранители проводят проверку по факту сообщений об отравлении детей в дошкольных учреждениях города Елизово. Признаки заболевания, предварительно, обнаружены у восьми несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

"По предварительной информации, 22 июля текущего года несколько дошколят из учреждений №1 и №9 г. Елизово почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления. Родители пятерых малышей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим детям вызывали скорую помощь", - говорится в сообщении.

В ходе обследования у детей взяли анализы, госпитализация дошкольникам не потребовалась. Проводится проверка, прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в организациях. При наличии оснований примут меры реагирования.