Как сообщили в столичном МЧС, на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло на четвертом этаже жилого дома в Москве. Пострадали девять человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.

"На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. <...> Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали девять человек", - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения столицы добавили, что все пострадавшие госпитализированы в московские больницы: Институт Склифосовского, ГКБ имени Пирогова, ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Демихова. Им оказывается экстренная медицинская помощь.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа - им оказывается помощь.

На данный момент пожар локализован на площади 100 кв. м. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

Позже в столичном МЧС сообщили, что на четвертом этаже дома обнаружили тело одного погибшего при пожаре. Огнеборцы также спасли двух человек.

В новость были внесены изменения (03:14 мск) - добавлена информация о погибшем и спасении двух человек.