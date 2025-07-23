Как рассказал адвокат Буяновой Оскар Черджиев, ее отправили в ИК-3 Костромы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский педиатр Надежда Буянова, осужденная за распространение фейков о ВС РФ, содержится в исправительной колонии №3 в Костроме. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Оскар Черджиев.

"По моим данным, Буянову отправили в ИК-3 Костромы. Там же содержатся другие известные заключенные, например, театральный режиссер Евгения Беркович", - сказал защитник.

12 ноября 2024 года Тушинский районный суд Москвы приговорил педиатра Надежду Буянову к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. По версии обвинения, она на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Врача уволили с работы, после чего она подала иск о восстановлении. Тушинский суд восстановил ее на работе, это произошло еще до вынесения приговора Буяновой по делу о фейках об армии.

8 июля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович 6 лет колонии по делу об оправдании терроризма. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета), она также была лишена права администрирования интернет-ресурсов на 3 года. 25 декабря прошлого года Апелляционный военный суд изменил приговор, снизив сроки наказания Беркович до 5 лет 7 месяцев колонии. Вину подсудимая не признала. Причиной возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама.