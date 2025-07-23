Утром 23 июля продолжаются работы по тушению 11 пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском и Хоринском районах на общей площади 885 га

УЛАН-УДЭ, 23 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии продолжает расти, за минувшие сутки она увеличилась с 444 до 885 га. Ведется работа по тушению 11 возгораний, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Утром 23 июля продолжаются работы по тушению 11 пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском и Хоринском районах на общей площади 885 га. Больше половины действующих лесных пожаров - семь очагов на 870 га - тушат в Кижингинском районе, там введен режим ЧС муниципального характера", - сообщили в РАЛХ.

Тушение пожаров в Кижингинском районе осложняют труднодоступная местность, сухая и ветреная погода. "Сильные порывы ветра прорывают кромку, разгоняя очаги, но, несмотря на это, было локализовано два пожара, работы по тушению продолжаются", - отметил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев. Для стабилизации обстановки на сложные участки направлены сотрудники Авиалесоохраны из Баргузинского, Баунтовского эвенкийского и Еравнинского районов.

В Бурятии на тушении лесных пожаров работают 230 человек. Задействовано 50 единиц техники. На территории лесного фонда региона действует особый противопожарный режим.