В Хабаровске свыше 130 деревьев повалило из-за ливня и ветра

Как сообщили в МЧС по Хабаровскому краю, были повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Шквалистый ветер, мощный ливень и гроза во вторник вечером привели к падению более чем 130 деревьев в Хабаровске, повреждены автомобили и газовое оборудование. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Погода резко испортилась в городе накануне вечером. По данным городской администрации, скорость ветра достигала 18 м/с, за час выпало более 8 мм осадков. Было нарушено энергоснабжение в ряде районов. Это Южный микрорайон, Березовка, Амуркабель, Первый микрорайон.

"Прошедший 22 июля грозовой фронт и шквалистый ветер привели, по предварительным данным, к падению более 130 деревьев в краевом центре. Были повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС России работают по заявкам администрации по расчистке территории, оказывают помощь службам благоустройства, энергетикам.

Мэр Сергей Кравчук сообщил в Telegram-канале, что в первый час стихии поступило 200 обращений от жителей, из них 51 - по обрыву проводов, 72 - по падению веток и деревьев. По состоянию на утро среды, без электроснабжения остаются 1 506 объектов. "Сотрудники муниципальных служб устраняют последствия стихии в оперативном режиме. Ситуацию держу на личном контроле", - написал мэр.