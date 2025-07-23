К ликвидации огня привлекли 365 человек, задействовали 16 единиц техники

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Возгорания в лесах на территории Якутии распространились по площади свыше 3,5 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

"На начало суток 23 июля 2025 года действуют 13 лесных пожаров на площади 3 575,7 га", - говорится в сообщении.

Накануне площадь лесных пожаров в Якутии составляла почти 1,5 тыс. га.

К ликвидации огня привлечены 365 человек, задействовано 16 единиц техники. За сутки потушено три лесных пожара на общей площади, пройденной огнем, 11,5 га. На начало суток 23 июля обнаружено пять возгораний в лесах на площади 39,1 га, а также два лесных пожара на особо охраняемых природных территориях на площади 0,6 га.

На территории региона с 5 июня установлен особый противопожарный режим. С 20 июля в Сунтарском районе действует режим ЧС в лесах.