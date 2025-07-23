Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников отметил, что из-за паводка повреждено 160 жилых домов в трех районах

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Все дворовые территории на северо-востоке Якутии, попавшие в зону подтоплений из-за паводка, освободились от воды, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

"Уровень воды на реке Индигирка продолжает снижаться. Все подтопленные территории освобождены от воды, угрозы для населения нет. Сейчас мы вступили в фазу активного восстановления по поручению главы республики", - написал Садовников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в результате паводка повреждено 160 жилых домов в трех районах: Оймяконском (141 дом), Абыйском (15 домов) и Момском (4 дома). "Полностью утраченных жилых помещений не зафиксировано. Сейчас ведется активная работа по оценке ущерба - специалисты обследуют каждое пострадавшее жилье, чтобы определить степень повреждений", - добавил он.

Как сообщила руководитель департамента по водным отношениям и регулированию рыболовства Минэкологии республики Анисия Игнатьева, с 19 июля на едином портале государственных услуг начался прием заявлений от граждан на оказание единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС. "По состоянию на 23 июля поступило 743 заявления от пострадавших, из них 545 - на единовременную материальную помощь и 198 - на финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости. Заявления находятся на рассмотрении", - сказала она.

Восстановительные работы

В настоящее время основные усилия на попавших в зону паводка территориях сосредоточены на восстановлении автомобильных дорог, устранении повреждений линий связи и оперативной помощи пострадавшим в оформлении необходимых документов. "На основании актов обследования будет составлен список семей, нуждающихся в поддержке. Средства на возмещение ущерба и капитальный ремонт планируется выделить из резервного фонда", - пояснил Садовников.

В ГУ МЧС по региону добавили, что спасатели оказывают адресную помощь населению, доставляют продукты питания, топливо и транспортируют маломобильных жителей.

Обильные осадки, прошедшие в начале июля на северо-востоке Якутии, вызвали подъем уровня воды в реках. Подтопленными на прошлой неделе оказались населенные пункты трех районов - Оймяконского, Момского и Абыйского.