Для устранения последствий стихии создали оперативный штаб

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Индустриальный, Железнодорожный и Краснофлотский районы Хабаровска наиболее серьезно пострадали из-за ливня с грозой и шквалистым ветром, который обрушился на город во вторник вечером. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Хабаровска Сергей Кравчук.

"Наиболее серьезно от непогоды пострадали Индустриальный, Железнодорожный и Краснофлотский районы города. На данный момент 1 800 объектов без электроэнергии. На местах аварий трудятся 17 бригад, дополнительно направили еще 5. Поручил в ускоренном темпе расчистить территории от упавших деревьев и восстановить линии электропередачи", - написал Кравчук.

Для устранения последствий стихии создан оперативный штаб.

Погода резко испортилась в городе накануне вечером. По данным городской администрации, скорость ветра достигала 18 м/с, за час выпало более 8 мм осадков. Нарушилось энергоснабжение в ряде районов. Это Южный микрорайон, Березовка, Амуркабель, Первый микрорайон. Повалило свыше 130 деревьев, повреждены транспортные средства, оборудование газоснабжающей организации, различные конструкции.