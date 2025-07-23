В Ульяновской области в ДТП погибли три человека, пятеро доставлены в больницу

Как сообщили в МВД по региону, по предварительным данным, в ночь на среду на 253-м км автодороги "Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 Урал" водитель автомобиля Hyundai H-1 наехал на стоящий "Камаз" в составе прицепа

УЛЬЯНОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Автоавария, произошедшая в Тереньгульском районе Ульяновской области, унесла жизни троих мужчин. Еще пять человек, в том числе ребенок, доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате ДТП три пассажира (мужчины) погибли на месте происшествия, пять пассажиров (двое мужчин, две женщины и один несовершеннолетний - девочка 2017 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на среду на 253-м км автодороги "Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 Урал" водитель автомобиля Hyundai H-1 наехал на стоящий "Камаз" в составе прицепа.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.