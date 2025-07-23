Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщал, что в регионе ночью подразделениями ПВО Минобороны РФ отражена очередная воздушная атака

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена на территории Тульской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

Ранее Миляев сообщал, что в регионе этой ночью подразделениями ПВО Минобороны РФ отражена очередная воздушная атака. В ходе боевой работы было уничтожено 13 беспилотников, пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется.

Режим беспилотной опасности был введен в регионе в 23:09 мск 22 июля.