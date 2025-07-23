Чиновника мэрии Новосибирска отстранили от должности в связи с заведением дела

В отношении Вячеслава Зарубина завели уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отстранил от должности чиновника мэрии Вячеслава Зарубина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Зарубин временно отстранен от должности муниципальной службы заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска - начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска", - говорится в сообщении.

В отношении Зарубина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Чиновник отстранен от должности на период предварительного следствия.