Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, пострадавших нет

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Опрокидывание локомотива произошло на путях необщего пользования в городе Амурске, на подъезде к Амурской ТЭЦ-1. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"23 июля на железнодорожных подъездных путях необщего пользования Амурской ТЭЦ-1 (г. Амурск) произошел сход маневрового тепловоза с опрокидыванием. <...> Пострадавших нет, повреждены локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции Мылки и двигался в место разгрузки в районе ТЭЦ-1. Предварительно, он не соблюдал правила безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой дадут оценку действиям локомотивной бригады и состоянию путей.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, локомотив был в составе с 10 гружеными углем вагонами. Размер ущерба устанавливается, проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).