Из них 31 человек ожидали выдачи продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи, сообщило агентство

ДУБАЙ, 23 июля. /ТАСС/. 85 палестинцев были убиты и десятки получили ранения во вторник в результате непрекращающихся израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Израильские войска продолжали наносить удары по Газе, убив по меньшей мере 85 палестинцев, в том числе 31 человека, ожидавших выдачи продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи, указало агентство.

В свою очередь, катарский канал Al Jazeera сообщил, что не менее 15 палестинцев, среди которых четверо детей, умерли за минувший день от голода в осажденном секторе Газа. Кризис разразился в Газе из-за почти пятимесячной блокады Израилем доставки продовольствия, топлива, воды и других гуманитарных грузов в анклав.

С 2 марта 2025 года в анклав не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF). ООН и правозащитные группы назвали объекты GHF "человеческими бойнями" и "смертельными ловушками". По данным министерства здравоохранения Газы, свыше 1 тыс. палестинцев погибли, пытаясь получить доступ к гуманитарной помощи в Газе с конца мая, когда GHF начал свою деятельность.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинской радикальной группировки ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.