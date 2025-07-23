Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону Ровшан Курбанов обвиняется в вымогательстве взятки в крупном размере

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Заельцовский районный суд продлил срок ареста начальнику управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшану Курбанову, которого обвиняют в вымогательстве взятки, до 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Обвиняемый останется в СИЗО до 27 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Курбанов обвиняется в вымогательстве взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ). По данным пресс-службы судов общей юрисдикции региона, он, являясь начальником ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российский Федерации по Новосибирской области", через мессенджер позвонил руководителю отдела по предотвращению нештатных ситуаций торгового центра "Лемана ПРО" с требованием передачи ему взятки в виде иного имущества, а именно - строительных материалов на сумму 293 тыс. рублей.