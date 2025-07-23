По оперативной информации лесопожарного центра на 06:00 мск 23 июля, на территории края действуют 10 лесных пожаров на площади 4 тыс. га в Тунгусско-Чунском, Байкитском, Эвенкийском, Таймырском, Кодинском лесничествах

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Четыре лесных пожара на площади 376 га потушили специалисты на севере Красноярского края в труднодоступных местах. В регионе действуют лесные пожары на площади около 4 тыс. га, сообщает лесопожарный центр Красноярского края.

21 июля глава МЧС России Александр Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода и поручил главам регионов Сибири и Дальнего Востока потушить все лесные пожары к концу недели.

"За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 4 лесных пожара на площади 376 га. Очаги возгораний действовали в Байкитском и Тунгусско-Чунском лесничествах. По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз", - говорится в сообщении.

По оперативной информации лесопожарного центра на 10:00 (06:00 мск) 23 июля, на территории края действуют 10 лесных пожаров на площади 4 тыс. га в Тунгусско-Чунском, Байкитском, Эвенкийском, Таймырском, Кодинском лесничествах. "Основная часть лесных пожаров действует в отдаленных труднодоступных территориях с пересеченной местностью. Тушить пожары в основном приходится вручную: разбирать завалы, копать опорные полосы, проводить встречный отжиг", - пояснили в центре.

Пожары на севере регионе тушат более 500 авиапожарных. Угроз перехода огня на населенные пункты нет. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в Эвенкийском муниципальном районе сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Ожидаются сильные дожди и порывы ветра 15-17 м в секунду. В крае введен режим ЧС в лесах.