Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, кроме того, самостоятельно эвакуировались 9 человек, пострадавших нет

УФА, 23 июля. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее в многоквартирном доме на улице Вагонной в Уфе, унесло жизни двух человек. Пожар локализовали на площади 160 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Открытым пламенем горела крыша многоквартирного двухэтажного жилого дома по улице Вагонной. В течение часа и 12 минут огонь был локализован на площади 160 квадратных метров. В результате пожара огнем повреждены крыша, а также две квартиры на 1 и 2 этажах, в которых во время тушения обнаружены двое погибших: мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

Кроме того, самостоятельно эвакуировались 9 человек, пострадавших нет. Специалисты продолжают проливку и разбор конструкций. Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются, на месте инцидента работают правоохранители.

В пресс-службе СУ СК России по региону сообщили, что личности погибших устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Расследование дела поставлено на контроль.