В Зиме и Зиминском районе продолжается устранение последствий урагана 20 июля, тогда в городе повалило 14 деревьев и 10 опор на ЛЭП, в районе - 4 дерева и 4 опоры

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Более 300 человек третьи сутки остаются без света в городе Зиме, который сильнее всего пострадал от шторного ветра, обрушившегося на Иркутскую область вечером 20 июля. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

"В Зиме и Зиминском районе продолжается устранение последствий урагана 20 июля, тогда в городе повалило 14 деревьев и 10 опор на ЛЭП, в районе - 4 дерева и 4 опоры. Сегодня утром в населенный пункт Залумай доставили дизельгенератор, и потребителей подключили к нему. В Зиме без электроэнергии остаются более 300 человек", - говорится в сообщении.

Над устранением последствий урагана работают специалисты предприятия "Облкоммунэнерго", им на помощь приехали бригады из других городов. В пресс-службе компании уточнили, что электроэнергия подана во все многоквартирные дома Зимы, отключенными остаются около 30 улиц или порядка 200 домов частного сектора. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Порывы ветра в Зиме достигали 28 м/c. Из-за шквалистого ветра без электроэнергии оставался практически весь город - около 30 тыс. человек. Большую часть повреждений энергетики устранили к вечеру 21 июля.

Во вторник в Иркутскую область вновь пришла непогода. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля местами по области ожидаются ливни, крупный град, грозы, порывы ветра до 15-20 м/с.