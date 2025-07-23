По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, помещение было оборудовано автоматизированной линией по розливу продукции и маркировке бутылок этикетками различных марок

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Нелегальный цех по производству алкоголя обнаружили в Юрге Кемеровской области. Было изъято около 75 тонн алкоголя и задержано 20 иностранцев, часть из которых находятся в России нелегально, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Нелегальный цех по производству алкогольной продукции в городе Юрге выявили мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу. В результате осмотра городской территории в одном из боксов оперативники обнаружили цех по производству спиртосодержащей жидкости", - написала Волк.

По ее словам, помещение было оборудовано автоматизированной линией по розливу продукции и маркировке бутылок этикетками различных марок. Из незаконного оборота изъято около 75 тонн алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство алкогольной продукции).

"Кроме того, в помещении цеха задержаны 20 иностранных граждан. Для них были оборудованы кухня и спальные места. Полицейские установили, что часть приезжих находилась на территории Российской Федерации незаконно. В отношении девяти мигрантов составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8. Еще 11 - привлечены к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ. Им назначены штрафы с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - отметила Волк.