Мужчина признал вину, ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в УФСБ России по республике

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против жителя Хакасии, который призывал в социальных сетях к расправе над высшими должностными лицами России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Хакасия.

"В Хакасии органами безопасности пресечена экстремистская деятельность радикально настроенного лица. <…> Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, инженер проектно-технического отдела одной из строительных фирм Хакасии в Telegram и во "ВКонтакте" размещал посты с утверждением о необходимости совершения насильственных действий в отношении высших должностных лиц Российской Федерации. Мужчина вину признал, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.